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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Şubat ayına girilmesiyle birlikte çalışanlara maaşlar da yatmaya başladı. Maaşlarını alan çalışanlar 2020 AGİ tablosu hakkında araştırma yapıyor. Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? 2020 AGİ ne kadar sorusu gündem oldu. Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? Asgari geçim indirimi olarak tanımlanan AGİ'nin hesabı asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Böylelikle çalışanlara ek gelir olarak ödeniyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Evli ve çocuklu çalışanların aldığı ödeme daha fazla alıyor. İşte, 2020 AGİ tablosu…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 23:34
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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ tablosu 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? Şubat ayının gelmesiyle birlikte çalışanlar çoğu çalışan ilk zamlı maaşına kavuşacak. Milyonlarca kişi maaşını alırken maaşlarda zamlı AGİ katkısı da olacak. Peki, 2020 AGİ ne kadar? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve kısaltması AGİ olan ödeme, kişinin medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılması sonrası ödemeler yapılıyor. İşte, 2020 zamlı AGİ tablosu ve tüm çalışanlar için AGİ ücretleri!

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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Asgari ücret zammı Aralık ayında yapılan görüşmelerle belirlendi. Enflasyonun yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği yılda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük asgari ücret ödemesi 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak görülüyor.

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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ'YE DE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve asgari ücretlilerin dışında kalan kesime de verilen AGİ de zamlandı. AGİ zammı, asgari ücret ile doğru orantılı olarak yüzde 15 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 191 TL olan en düşük AGİ bu yıl 220 TL'yi aştı.

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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL