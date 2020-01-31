2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
Şubat ayına girilmesiyle birlikte çalışanlara maaşlar da yatmaya başladı. Maaşlarını alan çalışanlar 2020 AGİ tablosu hakkında araştırma yapıyor. Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? 2020 AGİ ne kadar sorusu gündem oldu. Peki, AGİ asgari ücrete dahil mi? Asgari geçim indirimi olarak tanımlanan AGİ'nin hesabı asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Böylelikle çalışanlara ek gelir olarak ödeniyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Evli ve çocuklu çalışanların aldığı ödeme daha fazla alıyor. İşte, 2020 AGİ tablosu…
Giriş Tarihi: 31.01.2020 23:33Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 23:34