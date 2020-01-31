AGİ'niz eksik yatabilir! Zamlı AGİ ücreti ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu?

Asgari ücret üzerinde maaş alan işçiler ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak. Birçok işçi bu gece yarısı maaşlarını hesaplarda görecek ve zam oranlarını hesaplayacak. İşçilerin maaşlarına zamlı AGİ ücretleri de dahil edilecek. İşçiler zamları ile AGİ'lerini ayrı hesaplamalı. Zira AGİ ödemesi devlet tarafından maaşın dışında ödeniyor. AGİ ücretleri bu yıl yüzde 15 oranında zamlandı. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerine çıktı. Maaşlarınızı kontrol ederken AGİ'lerinizi mutlaka hesap edin. Peki, zamlı AGİ ücret ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? İşte 2020 AGİ ücretleri...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





