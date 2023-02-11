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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...
"KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında üniversite bahar dönemi uzaktan eğitim olarak yapılacak. Hal böyle olunca KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...