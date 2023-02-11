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Haberler Galeri KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

"KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında üniversite bahar dönemi uzaktan eğitim olarak yapılacak. Hal böyle olunca KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 23:20
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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

"KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da yaptığı açıklama ile Üniversitelerin yıl sonuna kadar eğitim ve öğretime online olarak devam edeceğini duyurdu. Peki, KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! ÜNİVERSİTELER...

"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız."

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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

"İki gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl, Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi o yurtlarda ağırladılar. Ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6 bin 663 kapasite var. Buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde almaya başlayıp böylece çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız." dedi.

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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ, ERTELENİR Mİ?

KYK yurt ücretleri için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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KYK Şubat ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? İstanbul, Ankara özel yurtlar...

KYK YURT KAYDI NASIL SİLİNİR?

Kayıt Sildirmek için;

Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka SİZE AİT BİR HESABIN IBAN NUMARASINI yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olunuz.