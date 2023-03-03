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Haberler Galeri Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:05
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Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

"Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor.

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Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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  • 11
Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

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Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? ANKET SONUCU PAYLAŞILDI! TÜİK Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanır?

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.