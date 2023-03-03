Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alan vatandaşlara son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri için açıklamalar geliyor. Ocak ayında birçok kalemde maaşlar güncellenirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, son güncelleme ile sosyal yardım ödeme miktaları...