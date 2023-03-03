HaberlerGaleriÖdemeler değişti, e Devlet'te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Ödemeler değişti, e Devlet'te başvurulacak! Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi. 2023 yılı için sosyal yardım ödeme miktarları değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu. Birçok kalemde yapılan maaş ödemeleri için detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal destek ödemelerinde son detaylar!