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Haberler Galeri 0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

Mart ayının gelişiyle birlikte sıfır araç fiyat listeleri de güncellendi. Hyundai, Skoda, Ford, Citroen gibi araç markaları Türkiye pazarında fiyatlarını yeniledi. Araç almayı ya da aracını değiştirmeyi düşünenler arama motorlarında mart ayı otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. İşte mart ayı güncel kampanyalı 0 araç fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:16
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0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

Mart ayı geldi sıfır araç fiyatları araştırılmaya başlandı. Araç almayı ya da değiştirmeyi düşünenler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Hyundai, Skoda, Kia, Citroen sıklıkla araştırılan araç markaları arasında yer alıyor. Peki sıfır otomobillere ne kadar zaman geldi? İşte marka marka araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

2023 Mart Skoda Fabia Sıfır Araç Fiyat Listesi

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS - 554.900 TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG - 629.900 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 709.900 TL

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 839.900 TL

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0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

Hyundai İ20 2023 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 466.500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 535.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 546.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 607.500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 626.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 613.500 TL

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0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

Ford Fiesta 2023 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 655.400 TL

Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik - 896.400 TL

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0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar