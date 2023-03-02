0 otomobillerde FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 466, 474, 667 BİN TL fiyatlarla... İ20, Clio, Fiesta, Yaris, Skoda Mart ayı güncel kampanyalar

Mart ayının gelişiyle birlikte sıfır araç fiyat listeleri de güncellendi. Hyundai, Skoda, Ford, Citroen gibi araç markaları Türkiye pazarında fiyatlarını yeniledi. Araç almayı ya da aracını değiştirmeyi düşünenler arama motorlarında mart ayı otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. İşte mart ayı güncel kampanyalı 0 araç fiyatları...