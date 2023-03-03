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Haberler Galeri 2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

TOKİ arsa kurasına hak kazananalrın isim listesi belli oldu! Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura çekilişlerine ara verildi. TOKİ projesi 81 ilde 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut projeli arsa, 50 bin iş yeri olarak sunuluyor "İlk Evim Arsa" başvurusunda bulunanlar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulama başladı. Peki, "TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?" İşte kura tarihi ve başvuruya hak kazananların isim listesi!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:41
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2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

TOKİ arsa kura çekim tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından TOKİ kuraları ileri bir tarihe ertelenmişti. TOKİ arsa başvurusu kabul edilenlerin isimleri açıklandı. Şimdi ise gözler kura tarihine çevrildi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

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2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir.

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2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kura çekim tarihi!

MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.