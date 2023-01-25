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Haberler Galeri Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesinde, şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ocak ayı ödemeleri aralık ayının son haftası yapılmıştı. Peki, 2023 Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 13:42
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Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Şubat ayı aile sosyal yardım ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Ocak ayı ödemeleri önce çekilerek aralık ayının son haftası gerçekleştirilmişti. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, şubat ayı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, Şubat ayı aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

ŞUBAT AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağı yönünde herhangi bir açıkama yapılmadı. Bu kapsamda şubat ayı ödemeleri, ayın ilk haftası gerçekleştirilecek.

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Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Destek ödemeleri, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olan Haziran 2023 ayı için bu dönemin ödemesi, takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

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Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.