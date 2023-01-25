Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesinde, şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ocak ayı ödemeleri aralık ayının son haftası yapılmıştı. Peki, 2023 Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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