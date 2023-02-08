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Haberler Galeri Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayında Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak konusu oldu. Bir yandan da yeni yılla birlikte devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemesine zam geldi. Peki, Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:32
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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

"Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardımların yatacağı tarihte değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Peki, Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı 2023 Şubat ayı ödeme tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

SSK emeklileri

BAĞKUR emeklileri

Emekli Sandığı emeklileri

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,