Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

"Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği merak ediliyor. Diğer yandan sosyal yardım ödeme miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...