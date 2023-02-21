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Haberler Galeri Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

"Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği merak ediliyor. Diğer yandan sosyal yardım ödeme miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:16
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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

"Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından memur maaşlarının erken yatacağı açıklandı. Açıklmanın ardından sosyal yardım ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,

* Mavi Kart sahibi olması,

* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

* 18 yaşından küçük olması,