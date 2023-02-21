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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023
DSI-Et ve Süt Kurumu 14 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Su kanalı işçisi, ziraat mühendisi, elektrik mühendisi, su pompası operatörü gibi branşlarda açılan ilanda KPSS şartı aranmıyor. Başvuruda bulunmaları takdirde eski hükümlü ve normal statüye sahip personel adayları değerlendirilecek. İşte DSİ İŞKUR personel alımı başvuru ekranı.