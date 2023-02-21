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Haberler Galeri KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

DSI-Et ve Süt Kurumu 14 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Su kanalı işçisi, ziraat mühendisi, elektrik mühendisi, su pompası operatörü gibi branşlarda açılan ilanda KPSS şartı aranmıyor. Başvuruda bulunmaları takdirde eski hükümlü ve normal statüye sahip personel adayları değerlendirilecek. İşte DSİ İŞKUR personel alımı başvuru ekranı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:24
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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağını duyurdu. 20 Şubat'ta başlayan başvurular 4 gün boyunca sürecek. DSİ en az ilkokul en fazla lisans mezunu toplam 14 personel alımı gerçekleştirecek. Peki DSİ kamu personel başvuru şartları neler?

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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Kamu Personeli alımı ilanı yayımladı. İlanlara 20 ila 24 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın kutucuğa "DSİ" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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KPSS şartsız ilkokul mezunu KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler? DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023

ET VE SÜT KURUMU PERSONEL ALIMI

Denizli Merkezefendi olan Denizli Et Kombinası Müdürlüğüne Eski Hükümlü adaylar içerisinden 1 Beden İşçisi ( Genel ) alımı gerçekleştirilecek.