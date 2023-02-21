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Haberler Galeri Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İlk oran açıklandı, SSK'lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İlk oran açıklandı, SSK'lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Şubat ayının sonuna geldiğimiz dönemde Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam uygulanacağı merak ediliyor. TCMB tarafından açıklanan beklenti anketi sonrasında maaş hesaplamaları sil baştan güncelledi. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yapılacak zam oranı için detaylar merak ediliyor. İşte, emekli maaş tablosu için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:13
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İlk oran açıklandı, SSK’lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez zam uygulanıyor. Şubat ayının sonuna geldiğimiz dönemde Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam uygulanacağı merak ediliyor. TCMB tarafından açıklanan beklenti anketi sonrasında maaş hesaplamaları sil baştan güncelledi. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için yapılacak zam oranı vatandaşlar tarafından merak edililiyor. İşte, emekli maaş tablosu hakkında ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk oran açıklandı, SSK’lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Milyonlarca emeki ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamaları bekliyor.

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İlk oran açıklandı, SSK’lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Ocak ayı açıklanan enflasyon rakamları için sonrasında 1 aylık veri elde edildi. Maaş hesaplamaları bu veriler ışığında yapılmaya başlandı.

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İlk oran açıklandı, SSK’lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

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İlk oran açıklandı, SSK’lı 6.093, memur emeklisine 7.901 TL! Emekli maaş tablosu sil baştan güncellendi! İntibak, ek zam, enflasyon, refah payı...

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.