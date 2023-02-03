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Haberler Galeri Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

"Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte aile destek programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. 850-1250 TL arasında yapılan ödemelerin yeni yıl için zamlanıp zamlanmayacağı ise sorgulanan bir diğer husus oluyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:09
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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

"Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parasının zamlanıp zamlanmadığı da merak konusu. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.