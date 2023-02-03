Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?

"Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte aile destek programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. 850-1250 TL arasında yapılan ödemelerin yeni yıl için zamlanıp zamlanmayacağı ise sorgulanan bir diğer husus oluyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? Aile sosyal yardımı parası 2023 zam geldi mi, ne kadar oldu?