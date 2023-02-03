EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Etki analizine göre yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşı 48.5 ve ortalama emekliliğe kalan süresi 6.3 yıl hesaplandı.