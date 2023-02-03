03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

EYT'de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hız kazandı. Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:03
  • 1
  • 16
EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hız kazandı. Belirlenen takvim doğrultusunda yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken, düzenlemenin gelecek hafta yasalaşması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca komisyona sunulan etki analizine göre EYT'nin bu yılki toplam maliyeti 194.4 milyar lira olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak. Emeklilikte hemen emekli olacakların ortalama yaşı da 48.5 hesaplandı. Düzenleme 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşacak.

  • 3
  • 16
EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

EYT GÖRÜŞMELERİNE BÜYÜK İLGİ
Yasa teklifinin görüşmelerine çok sayıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dernek temsilcileri, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katıldı.

  • 4
  • 16
EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

EYT'DE KADEMELİ GEÇİŞ
Meclis'e sunulan 4 maddelik yasa teklifine göre, 8 Eylül 1999 ve daha önce sigortalı çalışma başlayanlardan SSK'lılardan 5000 - 5975 arasında değişen prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar yasanın yürürlüğe girmesinin ardından hemen emekli olabilecek.

  • 5
  • 16
EYT’de 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak! Milyonlar heyecanla bekliyor

Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Etki analizine göre yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşı 48.5 ve ortalama emekliliğe kalan süresi 6.3 yıl hesaplandı.