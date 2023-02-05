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Haberler Galeri İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye devam ediyor. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi açıklandı. Takvime göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin Merkez ve Niğde merkezde 1710 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Mardin/Niğde TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, isim listesi sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 16:28
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İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

TOKİ arsa Mardin, Niğde kura çekilişi canlı izle! TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında 1 milyon arsanın kuraları çekilmeye başlandı. TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. 3 Şubat Cuma günü Mardin Merkez ve Niğde Merkez'de 1710 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek.İşte, TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi!

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İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

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İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

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İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

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İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.