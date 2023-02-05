İlk Evim Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları! TOKİ Mardin-Niğde ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Müstakil, müşterek İSİM LİSTESİ sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye devam ediyor. Şubat ayının ilk haftası için TOKİ arsa kura takvimi açıklandı. Takvime göre, 3 Şubat Cuma bugün Mardin Merkez ve Niğde merkezde 1710 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belirlenecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Mardin/Niğde TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, isim listesi sorgulama ekranı!