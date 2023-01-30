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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ilk taksit ödemesinde süre sona eriyor. 2023 yılı yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Başkan Erdoğan'ın yetki kullanması sonucunda yüzde 61,5'e düşürüldü. Araç sahiplerinin gecikme faizi ödememesi için taksit ödemesini zamanında yapması gerekiyor. Peki, MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:00
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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit ödemesi sona eriyor. 2023 yılı ilk taksit ödemesini yapamayan araç sahiplerinin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. MTV taksiti zamanında ödenmezse gecikme faizi uygulanıyor. MTV taksit ödemelerine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

MTV İLK TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

01 Ocak'ta başlayan 2023 yılı MTV 1. taksit ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü yani yarın sona erecek.

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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

MTV SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

İlk tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan taşıtların 2023 MTV ücretleri tablodaki gibidir.

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MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

İlk tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan taşıtların 2023 MTV fiyatları tablodaki gibidir.