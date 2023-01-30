MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ilk taksit ödemesinde süre sona eriyor. 2023 yılı yeniden değerleme oranında yüzde 122,9 zamlanması gereken MTV 2023 ücretleri Başkan Erdoğan'ın yetki kullanması sonucunda yüzde 61,5'e düşürüldü. Araç sahiplerinin gecikme faizi ödememesi için taksit ödemesini zamanında yapması gerekiyor. Peki, MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...