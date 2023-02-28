Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023?

"Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili olarak Bakanlıktan gelecek açıklama bekleniyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Şubat ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklaması gelmemişti. Peki, Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?