En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından Şubat ayına ait açıklanan enflasyon beklenti anketi ile hesaplamalar baştan sona değişti. Ocak ayına ait rakamların açıklanmasının ardından ilk veri netleşmişti. Diğer yandan intibak düzenlemesi için atılacak adımlarda merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yıllara göre oluşan maaş farklılıklarının da ortadan kalkması bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli maaşınında değişim yaşanacak. İşte, 2023 Temmuz maaşı için son hesaplamalar!