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Haberler Galeri En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından Şubat ayına ait açıklanan enflasyon beklenti anketi ile hesaplamalar baştan sona değişti. Ocak ayına ait rakamların açıklanmasının ardından ilk veri netleşmişti. Diğer yandan intibak düzenlemesi için atılacak adımlarda merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yıllara göre oluşan maaş farklılıklarının da ortadan kalkması bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli maaşınında değişim yaşanacak. İşte, 2023 Temmuz maaşı için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 08:52
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En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

Milyonlarca emekli ve memur 2023 yılının ikinci maaş zammı için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında maaşlar yeniden değişecek. TCMB tarafından açıklanan enflasyon beklenti anketi sonucunda emekli maaşları yeniden hesaplandı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlenmişti. İntibak düzenlemesi ve ek zam gibi detaylar ise merak edilen diğer unsurlar oluyor. İşte, emekliye %30,75 zamla maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

Milyonlarca emeki ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamaları bekliyor.

Ocak ayı açıklanan enflasyon rakamları için sonrasında 1 aylık veri elde edildi. Maaş hesaplamaları bu veriler ışığında yapılmaya başlandı.

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En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.

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En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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En düşük 6 bin 498 TL! Emekliye %30,75 zamla maaş tablosu ayyuka çıktı! SSK, Bağkur ve memura yeni hesap! 2000 öncesi ve sonrası için intibak...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.