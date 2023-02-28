HaberlerGaleriKamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU
Deprem kredi desteği nasıl alınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları depremzedelerin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 6 ay ile 1 yıla kadar geri ödemesiz kredi destek paketleri hazırladıklarını açıkladı. Peki Halkbank deprem kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası depremzede kredisi ne kadar, kaç TL? Vakıfbank deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır?