Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

HALKBANK DEPREMZEDE KREDİSİ

Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.