28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

Deprem kredi desteği nasıl alınır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları depremzedelerin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 6 ay ile 1 yıla kadar geri ödemesiz kredi destek paketleri hazırladıklarını açıkladı. Peki Halkbank deprem kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası depremzede kredisi ne kadar, kaç TL? Vakıfbank deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:46
  • 1
  • 7
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarsıldı. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkılırken can kayıpları da meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarabilmek için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bir diğer destek ise kamu bankalarından geldi. Depremzedelerin nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kamu bankaları kredi paket hazırlığına başladı. İşte 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade imkanlı depremzede kredilerine ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankaları depremzedelerin anlık nakit ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve yaralarını sarabilmek amacıyla kredi paket hazırlıklarına başladılar.

  • 3
  • 7
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

HALKBANK DEPREMZEDE KREDİSİ

Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

  • 4
  • 7
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz." sözleri sarf edildi.

  • 5
  • 7
Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.