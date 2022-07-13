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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye 'vermeyiz' dedi

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ulaşılan dünyanın en büyük ikinci büyük nadir toprak elementi (NTE) rezervinin yankıları sürüyor. Bölgedeki madenlerde uzun yıllar çalışan iki emektar madenci, keşfin geçmişinin 1950'li yıllara dayandığını ancak çeşitli nedenlerle Türkiye'nin önünün hep kesildiğini söyledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.07.2022 07:43
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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

1967'de madende çalışmaya başlayan 92 yaşındaki Mustafa Vural, 1950'lerden bu yana bölgede binlerce sondaj çalışması yapıldığını, yüzlerce numune alındığını ancak çalışmaların hep çeşitli bahanelerle yarım kaldığını kaydetti.

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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

"FRANSIZLAR İSTEDİ, TÜRKİYE 'VERMEYİZ' DEDİ"

Vural, 1970'li yıllarda mühendislerin NATO sözleşmesinden dolayı bu madeni çıkartıp işleyemediklerini söylediklerini ifade etti ve şöyle ekledi: "Fransız araştırmacılar değerli maden rezervini keşfetti. 'Türkiye'nin havayolunu, karayolunu biz yapalım karşılığında madeni bize verin' dediler. Türkiye de 'vermeyiz' dedi. Fransızlar da 'burada maden yok' raporunu tutup ülkelerine döndüler"

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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

1984'te bölgedeki maden galerisinde çalışan İbrahim Çetemer ise, "Sağ-sol siyaseti yüzünden mühendisler anlaşamadı. En sonunda çalışmalar durdu. Bir daha da başlamadı. Artık bu madenleri işleyeceğiz. Bu Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın gücü" dedi.

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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. İleri teknoloji ürün üretiminde oldukça önemli olan bu elementlerin yüzde 95'ini Çin üretiyor.

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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

Eskişehir Beylikova'da bulunan rezerv ise dünyanın en büyük ikinci rezervi niteliği taşıyor. Beylikova'daki keşfe yönelik araştırmaların 1950'li yıllarda başladığı, ilçeye bir dönem Fransız araştırmacıların gelip kamp kurduğu ve uzun süre bölgede araştırma yaptığı öğrenildi.