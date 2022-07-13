Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye ’vermeyiz’ dedi

"FRANSIZLAR İSTEDİ, TÜRKİYE 'VERMEYİZ' DEDİ"

Vural, 1970'li yıllarda mühendislerin NATO sözleşmesinden dolayı bu madeni çıkartıp işleyemediklerini söylediklerini ifade etti ve şöyle ekledi: "Fransız araştırmacılar değerli maden rezervini keşfetti. 'Türkiye'nin havayolunu, karayolunu biz yapalım karşılığında madeni bize verin' dediler. Türkiye de 'vermeyiz' dedi. Fransızlar da 'burada maden yok' raporunu tutup ülkelerine döndüler"