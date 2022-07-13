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Stratejik NTE keşfinin 70 yıllık hikayesi! Fransızlar istedi, Türkiye 'vermeyiz' dedi
Son dakika haberine göre Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ulaşılan dünyanın en büyük ikinci büyük nadir toprak elementi (NTE) rezervinin yankıları sürüyor. Bölgedeki madenlerde uzun yıllar çalışan iki emektar madenci, keşfin geçmişinin 1950'li yıllara dayandığını ancak çeşitli nedenlerle Türkiye'nin önünün hep kesildiğini söyledi.