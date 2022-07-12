Bu metotla maaşlar artırılıyor! Formüller ardı ardına sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için hesaplar birleşiyor...

Emeklilikte yüksek maaş almak milyonların hedeflerinden biridir. Çalışılan dönem bu süreçte en önemli etken oluyor. Gelecek dönemde yüksek emekli maaş almak için sigorta primi miktarı çok önemli. Çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında prim yatırıyorsa ileride alacağınız maaş yatan prime göre belirlenir ve bu nedenle de düşük olur. Yüksek maaş almak için aranan şartları sizler için haberimizde derledik. İşte, kullanılması gereken yönemler...