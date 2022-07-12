Bu metotla maaşlar artırılıyor! Formüller ardı ardına sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için hesaplar birleşiyor...
Emeklilikte yüksek maaş almak milyonların hedeflerinden biridir. Çalışılan dönem bu süreçte en önemli etken oluyor. Gelecek dönemde yüksek emekli maaş almak için sigorta primi miktarı çok önemli. Çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında prim yatırıyorsa ileride alacağınız maaş yatan prime göre belirlenir ve bu nedenle de düşük olur. Yüksek maaş almak için aranan şartları sizler için haberimizde derledik. İşte, kullanılması gereken yönemler...
Giriş Tarihi: 12.07.2022
22:15 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
22:15
Emekli olacak vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çalıştığınız dönemde aldığınız maaş ve ödenen prim gelecek alacağınız maaşı etkiliyor. Emekli maaşını artırmak için bazı yöntemler ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalıştığınız dönemde yatırılan primleri düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. En kısa anlatımıyla, yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. Konu hakkında tüm gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, yüksek emekli maaşı için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama oranı sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.
Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor. Yüksek emekli aylığı konusunda merak edilen sorular Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberinde cevaplandı.
YÜKSEK PRİM ÖDEMEK AYLIĞI ARTIRIR MI?
Yüksek prim ödemesi aylığı doğrudan artırıyor. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemiyor.
2000'DEN SONRA NASIL BİR SİSTEM UYGULANMAYA BAŞLADI?
Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı sonucu bulunmaya başladı