Türkiye'nin uzay vizyonunda tarihi viraj: Starlink’e Türk rakip! 198 uyduluk dev ağ kuruluyor
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzayda tam bağımsızlık hedefine doğru tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) damga vuran Türkiye, 198 uyduluk dev Astralink takımyıldızı ağı ve uzaya bağımsız erişim sağlayacak Somali Uzay Limanı projeleriyle küresel uzay yarışında liderliğe oynuyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenen "Çağları Birbirine Bağlamak: İpek Yolu Astronomisinden Ay Keşfine" başlıklı oturumda, Türkiye'nin uzay hedefleri ve küresel uzay ekosistemindeki dönüşüm ele alındı.
Oturumda Türkiye'nin geçmişten gelen astronomi mirasını uzay teknolojileriyle geleceğe taşıdığı vurgulandı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Ay araştırma programında yeni bir aşamaya hazırlandığını belirterek, 2027'nin ilk yarısında Ay'a bir uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. Kıraç, görevin yalnızca Ay'a ulaşmaktan ibaret olmadığını belirterek, Ay yüzeyi ile Güneş rüzgârı arasındaki etkileşimin inceleneceğini, Ay'daki suyun, manyetik alanların ve yüzeyin termal özelliklerinin araştırılacağını ifade etti.
198 UYDULUK DEV AĞ
ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ise uzayın artık yalnızca ulusal prestij meselesi olmadığını belirterek, uzay teknolojilerinin ulusal güvenliğin ve ekonomik güvenliğin vazgeçilmez parçası haline geldiğini söyledi. Akyol, uzay sektöründe üç büyük dönüşüm yaşandığına dikkat çekti. Buna göre tekil uyduların yerini birbirine bağlı uydu ağları alırken, uyduların siber güvenlik ve elektronik koruma gibi tehditlere karşı dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca karasal ve uydu ağlarında dinamik kaynak yönetimi önem kazanacak.
Türkiye'nin uzay alanındaki en dikkat çekici projelerinden birinin Astralink LEO'nun takım uydusu olduğunu açıklayan Akyol, projenin 198 uydudan oluşacağını söyledi.
Akyol, "Geçen yılın sonunda bu projeye başladık. Alçak Dünya yörüngesinde 198 uydudan oluşan bir takımyıldızımız olacak" dedi.