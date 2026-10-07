İlk uydunun iki yıl içinde fırlatılmasının hedeflendiğini belirten Akyol, sistemin kendi dalga biçimine, kendi çiplerine ve yerli ekosistem tarafından geliştirilecek alt sistemlere sahip olacağını kaydetti.

ADANALI ASTRONOT UZAYDAN HEMŞERİLERINE EL SALLAYACAK

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Deniz Burnham, uzay yolculuğu öncesinde Türkiye'ye mesaj gönderdi. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilecek uzun süreli görev için uzaya çıkmaya hazırlanan Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu belirterek, Türkiye ile bağlarının güçlü olduğunu ifade etti. Burnham, "Uzaya gittiğimde anneanneme, dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım" dedi. Burnham, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına da övgüde bulundu.

ASIL KAZANIM DÜNYADA KALACAK

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Mehmet Nefes, Ay aracının yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu belirterek, bunun TÜRKSAT 6A'daki yerlilik oranından daha yüksek olduğunu söyledi. Ay görevinin Türkiye'ye derin uzay konusunda önemli bir mühendislik deneyimi kazandıracağını belirten Nefes, LEO ve GEO uydularında kazanılan tecrübenin artık derin uzay görevlerine taşındığını ifade etti. Nefes, Türkiye'nin sürdürülebilir bir uzay ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HAMLESİ

IAC 2026 Program Komitesi Başkanı ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karabeyoğlu, son 10 yılda yörüngeye fırlatılan yük miktarının 300 tondan 3 bin tona çıktığını kaydetti. Karabeyoğlu, gelişmekte olan ülkelerin de kendi fırlatma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğini belirterek bunun "bağımsızlık" anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye'nin coğrafi şartları nedeniyle kendi topraklarından fırlatma yapmasının kolay olmadığını anlatan Karabeyoğlu, çözüm olarak Somali Uzay Limanı projesine işaret etti. Karabeyoğlu, "Türkiye bunu yaptı" dedi.