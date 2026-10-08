Yeni zam oranları hesaplandı! İşte en düşük memur, emekli maaşı ve yeni asgari ücret hesabı
Milyonların merakla beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. TÜİK'in ilan ettiği Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranlarının haritası çizildi. Öte yandan yeni yılda belirlenecek asgari ücret ile ilgili de tahminler gelmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. 3 aylık oranın ardından yıl sonunda gelecek maaş artışlarıyla ilgili ipucu da netleşti.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem emekli, memur ve işçiler için yeni hesabı köşesine taşıdı. İşte detaylar:
Eylül enflasyonu neyi belirledi?
Eylül ayında oluşan yüzde 1.84 oranındaki enflasyon temmuzdaki yüzde 1.78 ve ağustostaki yüzde 1.84 ile birleşerek üç aylık oranı ortaya çıkardı. Buna göre üç aylık enflasyon yüzde 5.57 olarak belirlendi.
3 aylık enflasyon kimi ilgilendiriyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise son 6 aylık enflasyona göre fark alıyor. Bu yüzden 3 aylık enflasyon tüm emeklileri ve memurları ilgilendiriyor.
Yüzde 5.57 ne anlama geliyor?
Yüzde 5.57 oranındaki üç aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen bir artışı ifade ediyor. Bunun üzerine 3 aylık veri daha eklenecek ve yıl sonu artış oranı belirlenecek.