Memurlar için bu oran önemli mi? Bu oranlar birlikte memurlar için yıl sonunda enflasyon farkı verileceğinin ilk işareti de gelmiş oldu. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında aldıkları yüzde 7'lik zammın üzerindeki enflasyonu fark olarak alacaklar. Her ne kadar üç aylık veri yüzde 7'nin altında olsa da yıl sonunda enflasyon farkı almaları kesin görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 oranındaki zamları da ocak ayında alacak.

Yıl sonu için nasıl bir hesap yapılıyor? Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor. Hem OVP hem de anketlerde bu sonuçlar çıkıyor. Bu orana göre de hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.

Emekli ve memurların artış oranları yüzde kaç olacak? Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28.4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.04 artış yansıtılabilecek. Yine yapılan anketlere bakıldığında oranları yüzde 30'u bulabileceği de tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 10'lar civarında olacağı hesaplanıyor.

Bu tahminler gerçekleşirse bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 10'u bulacak. Memurlar ve memur emeklileri için de bu oranlardan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda enflasyon farkı ile birlikte artış oranının yüzde 7-8 aralığında olması bekleniyor. Yüzde 30'lar civarında bir enflasyon gerçekleştiğinde ise memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8 olabilecek.