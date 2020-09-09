Staj yapmak isteyenler dikkat! 'Yetenek kapısı' aralandı...

Yüksek eğitimli kişilerin işgücü piyasasındaki bir diğer avantajı, kayıtlı istihdamda yer alma düzeylerinin daha fazla olması. ILO araştırması da işgücünün eğitim düzeyi ile kayıtlı işlere erişim ihtimali arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda, verilerin mevcut olduğu tüm ülkelerde yüksek eğitimli işgücünün temel veya düşük eğitimli işgücüne kıyasla daha düşük düzeyde kayıt dışılık oranına sahip olduğu görülüyor.