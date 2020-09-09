Staj yapmak isteyenler dikkat! 'Yetenek kapısı' aralandı... Son dakika haberine göre; Staj yapan gençlerin iş bulma ihtimali yükseliyor. Ancak corona virüs salgını staj olanaklarını kısıtladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, staj yapmak isteyen öğrencilere 'yetenek kapısını' araladı. Giriş Tarihi: 09.09.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 08:32
Bu yıl başvurular sona erse de önümüzdeki yıllarda proje genişletilecek. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğimizden bu proje pek çok öğrenciye önemli fırsat sağlayacak. İşte ayrıntıları...
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Küresel salgının derinden etkilediği alanlardan biri de eğitim. Salgının yayılımını kontrol altında tutabilmek için dünyanın pek çok ülkesinde örgün eğitimin uzaktan eğitime dönüşmesi, eğitimi yeniden düşünmemizi sağlıyor.
Eğitim düzeyi yüksek işgücü, salgının işgücü piyasası üzerindeki etkileri ortadan kalktığında ve işler yeniden ortaya çıktığında yeniden kaliteli işler bulmayı ümit ediyor. Eğitim, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit bileşenlerinden biri. Bu anlamda, işgücü üretkenliği beşeri sermaye kazanımları ile doğrudan ilişkili. Küresel veriler, işgücünün eğitim düzeyinin yükseldiğini gösteriyor. Bu, aynı zamanda genç nesillerin öncekilere göre daha yüksek eğitimli olması anlamına geliyor.
STAJ İMKANI KISITLI Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yeni yayınlanan "Çalışma İstatistikleri Merceği" başlıklı çalışmada yer alan veriler, yüksek eğitimli işgücünün ücretli işlerde çalışma oranının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu bakımdan, özellikle düşük gelirli ülkelerde yüksek eğitimli kişilerin çalışma koşulları bakımından daha büyük avantaja sahip olduğunu söylemek mümkün.
Yüksek eğitimli kişilerin işgücü piyasasındaki bir diğer avantajı, kayıtlı istihdamda yer alma düzeylerinin daha fazla olması. ILO araştırması da işgücünün eğitim düzeyi ile kayıtlı işlere erişim ihtimali arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda, verilerin mevcut olduğu tüm ülkelerde yüksek eğitimli işgücünün temel veya düşük eğitimli işgücüne kıyasla daha düşük düzeyde kayıt dışılık oranına sahip olduğu görülüyor.