Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Otomobil sektöründe yaşanan sert yükselişler alıcılar kadar satıcıları da kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV düzenlemesinin fiyatlara yansımı merakla bekleniyor. Dev firmalar müşterilerinin isteklerine yetişemediği için sıfır araç alımında sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca ikinci el araba piyasası sert yükselişini sürdürüyor. SUV araçlar ise pandemi sürecinde fiyatlarını korudu. 100-140 bin arası uygun fiyatlı SUV araçları sizler için bir araya getirdik.