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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Pandemi sürecinde sıfır ve ikinci el araba piyasasında sert yükselişler yaşandı. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle ikinci el arabaların fiyatları oldukça yükseliyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ucuz fiyatlı SUV modeller tercih ediliyor. İlan sitelerinde üst sıralarda bulunan modellerin özellikle 7 yaş ve üstü oldukça ilgi görüyor. İşte, uygun fiyatlı araç listesi...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 16:04
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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Otomobil sektöründe yaşanan sert yükselişler alıcılar kadar satıcıları da kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV düzenlemesinin fiyatlara yansımı merakla bekleniyor. Dev firmalar müşterilerinin isteklerine yetişemediği için sıfır araç alımında sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca ikinci el araba piyasası sert yükselişini sürdürüyor. SUV araçlar ise pandemi sürecinde fiyatlarını korudu. 100-140 bin arası uygun fiyatlı SUV araçları sizler için bir araya getirdik.

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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira