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Fiyatı düşüşe geçen en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-140 bin aralığında...
Pandemi sürecinde sıfır ve ikinci el araba piyasasında sert yükselişler yaşandı. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle ikinci el arabaların fiyatları oldukça yükseliyor. Süreçten en az etkilenen modeller ise SUV araçlar oluyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ucuz fiyatlı SUV modeller tercih ediliyor. İlan sitelerinde üst sıralarda bulunan modellerin özellikle 7 yaş ve üstü oldukça ilgi görüyor. İşte, uygun fiyatlı araç listesi...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 16:04
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