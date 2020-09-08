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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak zammı olacak mı? Yaklaşık 5.2 milyon emeklinin merakla beklediği intibak müjdesi için talepler sürüyor. Ülkemizde yaşayan emekliler maaşlarına ek olacak intibak ödemesinin ne zaman geleceği yönündeki beklentilerini dile getiriyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların, 2000 sonrasında emeklileri de tanınmasını talep ediyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

Giriş Tarihi: 08.09.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 18:42
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur...
Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur...

Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alan intibak zammı için emekli vatandaşlar beklentilerini dile getiriyor. 2000 yılı sonrasında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, 2000 öncesi emekli olanların kazandığı intibak hakkının kendilerine de sağlanmasını istiyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün ödemeler hakkında talepleri olduğunu dile getirdi. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

EMEKLİ İNTİBAK YASAI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.