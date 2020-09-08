Emekliye intibak müjdesi geldi! Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....

Emekliye intibak zammı olacak mı? Yaklaşık 5.2 milyon emeklinin merakla beklediği intibak müjdesi için talepler sürüyor. Ülkemizde yaşayan emekliler maaşlarına ek olacak intibak ödemesinin ne zaman geleceği yönündeki beklentilerini dile getiriyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların, 2000 sonrasında emeklileri de tanınmasını talep ediyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı? Kimleri kapsıyor? SSK-SGK-Bağkur.....