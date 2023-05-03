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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:15
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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin ardından yeni emeklilik sistemi için açıklamalar geldi. Kapsam dışında kalanlar yeni sistem düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık sigortasının düzenleme içinde olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Torba yasa...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

EYT'de yaş şartı kaldırılmış ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı bulunan, 5000 günlük prim ödemesini tamamlayan ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar EYT ile emeklilik hakkına kavuştu.

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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

Düzenlemenin Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle milyonlarca vatandaşın emeklilik yolu açıldı.

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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

e-Devlet'ten alınmaya başlanan emeklilik başvuruları devam ediyorken, sevindiren bir gelişme de staj ve çıraklık mağdurlar için geldi.

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Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı, son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasa...

EYT'DE STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

1999 öncesi staj ve çıraklı sigortası girişi olanlar, "EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusunu aratmaya başlamıştı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu açıklamayı yapmıştı: