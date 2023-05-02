02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

"Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında birçok kalemde maaş hesaplaması yenilenecek. Emekli maaşlarına zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 20:53
  • 1
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

"Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon verilerinin Nisan ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.

  • 3
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'da açıklanacak.

  • 4
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

  • 5
  • 11
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.