HaberlerGaleriNisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
"Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında birçok kalemde maaş hesaplaması yenilenecek. Emekli maaşlarına zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?