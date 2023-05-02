"Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon verilerinin Nisan ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?