EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

"EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 prim günü ile erken emeklilik imkanın olup olmadığı merak ediliyor. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından prim gününe yönelik sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. 4 milyondan fazla kişinin yararlandığı düzenlemeden sonra, "3600 günle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?