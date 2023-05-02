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Haberler Galeri EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

"EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 prim günü ile erken emeklilik imkanın olup olmadığı merak ediliyor. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından prim gününe yönelik sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. 4 milyondan fazla kişinin yararlandığı düzenlemeden sonra, "3600 günle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 17:35
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EYT’den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

"EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Prim günü 3600 gün olanların EYT yasasından faydalanıp faydalanamayacağı merak ediliyor. Peki, EYT'den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

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EYT’den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

Bağkur'luyum ama SSK'dan EYT ile daha erken emekli olur muyum?

Soru: 1970 doğumluyum. 2000'de Bağkur'lu oldum. Askerliğimi borçlanarak satın aldım. Toplam 4315 gün primim var. Bu şartlarda EYT kapsamına girebilir miyim?

Cevap: Muhtemelen 18 ay askerlik yaptınız. Askerlik borçlanması EYT kapsamına girmenizi sağlıyor. EYT kapsamında olmanızdan dolayı yaş aranmayacak. Ancak Bağkur'dan emekli olmak için 4685 gün daha prim ödeyerek priminizi 9000 güne tamamlamanız gerekiyor. SSK'dan daha erken emekli olabilirsiniz.

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EYT’den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

Bağkur başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) yerine sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Bağkur başlangıç ve askerlik sürenize bağlı olarak, sigortalı çalışarak 1660 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5975 güne veya 1585 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte SSK'da emekli olabilirsiniz.

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EYT’den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

EYT'DEN 3600 GÜNE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 1968 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2 Şubat 1989 olup 3984 gün prim ödemem var. EYT'den 3600 günle yararlanabilir miyim? Sigortalılık süremi ve yaşı doldurdum. Prim açığından dolayı kısmı emeklilik hakkından faydalanabilir miyim?

Cevap: EYT maalesef 3600 günle emekliliği kapsamıyor. Yaş haddinden emekli olmak için, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 2026'da 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

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EYT’den 3600 günle emekli olunur mu, var mı? Vergi indirimiyle emekli olmak mümkün mü?

DIŞARIDAN PRİM YATIRIP EYT'DEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 1994-1998 yılları arası sigortalı çalışarak SSK'ya 1095 gün prim ödemem var. 19 Ekim 1999'da devlette öğretmenliğe başladım. 1 Eylül 2016'da KHK ile ihraç edildim. Çalıştığım süre içinde SSK'lı sürelerimi Emekli Sandığı saydırmıştı. SSK dahil toplamda 7070 gün primim görünüyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim? Dışarıdan prim yatırabilir miyim?

Cevap: Doğum ve askerlik tarihleriniz ile askerlik süreniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Verdiğiniz bilgilere göre bundan sonra herhangi bir sigortalılık statüsünden prim ödemezseniz 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı'ndan emekli olabilirsiniz (15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabi olarak).