20 Aralık 2022, Salı
Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
Stajyer maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammında heyecanlı bekleyiş sürerken gerçekleşecek olan zam oranı staj ücretleri, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi birçok ücreti doğrudan etkileyecek. Peki staj ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 stajyer maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:09
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11