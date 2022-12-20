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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

Stajyer maaşları 2023'te ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammında heyecanlı bekleyiş sürerken gerçekleşecek olan zam oranı staj ücretleri, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi birçok ücreti doğrudan etkileyecek. Peki staj ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 stajyer maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:09
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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile beraber stajyer maaşları da aynı oran doğrultusunda artacak. Bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ile birlikte asgari ücretin belli olması beklenmekte. Asgari ücretin belli olması durumunda aynı oranda birçok ödeneğe de zam gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri de staj ücreti. Peki staj ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 stajyer maaşları kaç TL olacak?

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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

STAJ ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor.

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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

STAJYER MAAŞLARI KAÇ TL?

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1650 lira olarak uygulanmakta.

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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA STAJYER MAAŞI KAÇ TL OLUR?

Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?

STAJYER MAAŞI 2023'TE ASGARİ ÜCRETLE AYNI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusala Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.