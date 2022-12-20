Asgari ücret zammı ile beraber stajyer maaşları da aynı oran doğrultusunda artacak. Bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ile birlikte asgari ücretin belli olması beklenmekte. Asgari ücretin belli olması durumunda aynı oranda birçok ödeneğe de zam gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri de staj ücreti. Peki staj ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 stajyer maaşları kaç TL olacak?