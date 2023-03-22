Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı merak edilirken konuyla ilgili resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Bakan Bilgin; "Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında mı?" sorusuna cevap verdi. Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konu hakkında açıklama geldi. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?