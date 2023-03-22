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Haberler Galeri Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı merak edilirken konuyla ilgili resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Bakan Bilgin; "Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında mı?" sorusuna cevap verdi. Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konu hakkında açıklama geldi. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 21:01
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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

"Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT ile ilgili yasa teklifi Meclis'te kabul edilmesinin ardından prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduran 2 milyon 250 bin kişi, yaşa takılmadan resmen emekli olacak. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.

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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

EYT'DE STAJ SİGORTASI SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin, "Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.

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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?

Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın" değerlendirmesinde bulundu.