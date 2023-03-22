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Haberler Galeri EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

Kamuya olan bütün borçların yapılandırması ilgili yasa Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa için detaylar netleşirken başvuru ve ilk taksit sürelerinde değişiklik açıklamaları gelmişti. Sigorta prim günlerinde eksik olanlar yapılandırma sürecinden yararlanarak eksiklerini giderebilecek. Diğer yandan, SGK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren karar ile prim borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar için enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. İşte, İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu yapılandırmalarında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 18:25
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EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

SON DAKİKA! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş borçlarından kurtulabilecek. Ayrıca kısa süre önce yasalaşan EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenleri de yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinirken geri kalanlara ise 48 aya varan vade imkanı getirildi. SSK, Bağkur ve GSS prim borcu bulunanlar borçlarını peşin veya taksitle ödeyerek EYT fırsatından yararlanabilecek. İşte, EYT'li için fırsat sunan düzenlemenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile milyonlarca vatandaşın borçlarının faiz ve gecikme cezaları silinecek isteyen taksite böldürüp 48 ayda ödeyebilecek.

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EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

Yapılandırma yasası geçmiş düzenlemelere göre çok daha avantajlı maddeler içeriyor. Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.

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EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

48 AYA KADAR VADE KOLAYLIĞI

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, geçmiş dönemlerde çıkartılan yapılandırma yasalarından farklı olarak yeni düzenlemede kapsam daha geniş tutuluyor.

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EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

Daha önce kapsama alınmayan adli para cezaları da bu tasarının içinde yer alıyor. Yine belediyelere ait olan borçlar ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları da kapsama alınmış durumda. Bunun yanında bir başka değişiklik ise taksit sayılarında yaşanacak.