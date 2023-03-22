EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu

Kamuya olan bütün borçların yapılandırması ilgili yasa Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa için detaylar netleşirken başvuru ve ilk taksit sürelerinde değişiklik açıklamaları gelmişti. Sigorta prim günlerinde eksik olanlar yapılandırma sürecinden yararlanarak eksiklerini giderebilecek. Diğer yandan, SGK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren karar ile prim borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar için enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. İşte, İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu yapılandırmalarında son gelişmeler!