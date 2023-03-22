HaberlerGaleriEn düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...
En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...
"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı için son dakika açıklamada bulundu. Böylelikle yeni maaş belli oldu. Milyonlarca vatandaş en düşük emekli maaşını araştırıyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...