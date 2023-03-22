En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...

"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş müjdesini verdi. Böylelikle en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...