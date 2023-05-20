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Haberler Galeri Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Ekonomi konusunda yol haritası oluşturuldu. Çalışma hayatı kapsamında birçok düzenleme listeye alındı. Hal böyle olunca, yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT sonrasında kapsamın genişletilip genişletilmeyeceği de merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:48
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Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Emeklilik hayali kuranlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2023 seçimlerinin ardından ardından ekomomi ve emeklilik için atılacak adımlar merak ediliyor. Yeni dönemde de emekli, memur, işçi, asgari ücretlileri sağlam destekler bekliyor. Ev hanımı, esnaf ve kiracılar için atılacak adımlarda gündemin ilk sırasında yer alıyor. Diğer yandan staj ve çıraklık konusunda atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, seçim sonrası atılacak adımlar için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek. İşte atılacak önemli adımlar...

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Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Yeni kurulacak Meclis ve hükümetin ekonomi gündemi bir hayli yoğun olacak.

Asgari ücretliler, memur ve emekliye zam, esnafın ile çiftçinin prim yükünün düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği, 2024 bütçesi, Orta Vadeli Program öncelikli konuları oluşturuyor.

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Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik priminin üçte birini devlet ödeyecek. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.

İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek, bakım ekonomisi güçlenecek. Küçük esnafın ve çiftçinin 9000 bin olan prim gün sayısı 7200'e düşürülecek.

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Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...

Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek bazı önemli adımlar şöyle: