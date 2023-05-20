HaberlerGaleriStaj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...
Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! EYT sonrası yeni liste belirlendi! Meclis start verdiği an...
Yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Ekonomi konusunda yol haritası oluşturuldu. Çalışma hayatı kapsamında birçok düzenleme listeye alındı. Hal böyle olunca, yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT sonrasında kapsamın genişletilip genişletilmeyeceği de merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!