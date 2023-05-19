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Haberler Galeri 2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT kademeli emeklilik için detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından başvuru süreci devam ediyor. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik diğer formüllerü araştırmayı sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için verdiği müjdeler sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısmi emeklilik sistemi ile belirli şartları karşılayanların emeklilik yaşı öne çekilmiş olacak. Mevcut şartlarda 10-15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yer alıyor. İşte erken emeklilikte prim, yaş ve yıl tablosu için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 13:08
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2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT düzenlemesi sonrasında en çok merak edilen konular arasında kısmi emeklilik yer alıyor. Düzenlemede belirlenen şartlara uymayanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 3600 günle erken emeklilik için detaylar araştırılıyor. Bunun için şartların değiştirilmesi, yaşın esnetilmesi gündeme geldi. Öte yandan primle kaçıranlar için ise staj ve çıraklık ayrıntısı bulunuyor. İşte, EYT düzenlemesi sonrası erken emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT'Yİ KAÇIRANLAR İÇİN YENİ FIRSAT MASADA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağdur edilmemeleri için yeni düzenleme Meclise geliyor.

Böylece kurulacak hükümetin kısmi emeklilik formülünü detaylandırması ve şartları belirginleştirmesi bekleniyor.

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2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT 3600 KISMİ EMEKLİLİK

EYT'yi kaçıranlar için gündemde olan kademeli emeklilik fırsatına göre yaş şartı esnetilecek ya da kaldırılacak böylece mağduriyet giderilmiş olacak.

Bu durumda ise tüm sorumluluk yeni kurulacak hükümette olacak.

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2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

EYT kısmi emeklilik şartları arasında 15 çalışma yılını doldurmak ve 3600 prim gününün ödenmiş olması yer alıyor.

Bu durumda kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranıyor.

Fakat yaş şartı sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına göre durum değişiklik gösterebiliyor.

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2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kısmi emeklilik düzenlemesiyle yaşlılık aylığı bağlanan vatandaşlar en düşük emekli maaşı alacak. Böylece yeni düzenlemeyle emekli olan bir vatandaş en düşük 7.500 lira emekli maaşı alabilecek.