HaberlerGaleri2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
2000 sonrasına erken emeklilik müjdesi geldi! Prim, yıl ve yaş şartı hesaplandı! 1999 - 2001 - 2002 sonrası sigortalılar dikkat! Şanslı grup...
EYT kademeli emeklilik için detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından başvuru süreci devam ediyor. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik diğer formüllerü araştırmayı sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için verdiği müjdeler sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısmi emeklilik sistemi ile belirli şartları karşılayanların emeklilik yaşı öne çekilmiş olacak. Mevcut şartlarda 10-15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yer alıyor. İşte erken emeklilikte prim, yaş ve yıl tablosu için detaylar!