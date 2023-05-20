Ağızları açık bırakacak "Yapay zeka" tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

Nostradamus kehanetleri belirli dönemlerde gündem olmayı başarıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ilgi görüyor ve yakından takip ediliyor. Daha önce çok sayıda kehanetinin tuttuğu ifade edilen Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. 'Yapay zeka Nostradamus' şaşkına çeviren 7 kehanette bulundu. Konu hakkında yeni detaylar merak ediliyor. İşte, "Yapay Zeka" ile Nostradamus'un yeni kehanetleri...