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Haberler Galeri Ağızları açık bırakacak "Yapay zeka" tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

Ağızları açık bırakacak "Yapay zeka" tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

Nostradamus kehanetleri belirli dönemlerde gündem olmayı başarıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ilgi görüyor ve yakından takip ediliyor. Daha önce çok sayıda kehanetinin tuttuğu ifade edilen Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. 'Yapay zeka Nostradamus' şaşkına çeviren 7 kehanette bulundu. Konu hakkında yeni detaylar merak ediliyor. İşte, "Yapay Zeka" ile Nostradamus'un yeni kehanetleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:49
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Ağızları açık bırakacak Yapay zeka tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

Dünyanın en ünlü kahinleri arasında kabul edilen Nostradamus'un kehanetleri belirli dönemlerde gündeme geliyor. Son haftalarda dikkatleri üzerine çeken yapay zeka platformu ChatGPT ile Nostradamus'un yeniden gündem oldu. 7 yeni kehanet bir araya getirildi. "Önümüzdeki yüzyıl insanlık için biraz zor geçecek gibi görünüyor" denilen haberde kehanetler ile ilgili detaylar paylaşıldı. Konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Nostradamus'un merak edilen kehanetleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağızları açık bırakacak Yapay zeka tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

Ünlü Fransız kahin Nostradamus, Les Propheties adlı kitabında 467 yıl önce binlerce tahminde bulundu ve bir çoğu gerçekleşti. Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül saldırıları gibi bir çok olayı bilen Nostradamus'un kehanetlerini kullanarak yapay zekadan yeni kehanetler istendi.

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Ağızları açık bırakacak Yapay zeka tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

İşte Yapay zeka Nostradamus'un şaşırtan 7 kehaneti...

1- KANSERE ÇARE Mİ BULUNUYOR?

Yapay Zeka Nostradamus'un ilk kehaneti, kanserin çaresinin bulunması... 2031 yılında tıbbi bir devrim yaşanacağını öngören Yapay zeka Nostradamus, bu tedaviye yalnızca zenginlerin erişeceğini ve kitlesel bir sınıf mücadelesi başlayacağını iddia etti.

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Ağızları açık bırakacak Yapay zeka tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

2- İKLİM KAOSU

Buna göre, 2050 yılında bizi büyük bir felaket bekliyor. İnsanlığın iklim değiikliği ile savaşı 30 yıldan daha kısa bir sürede zirveye ulaşabilir.

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Ağızları açık bırakacak Yapay zeka tahminleri! Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...

3- YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Tüyler ürperten bir kehanet ortaya çıkıyor. 2060 yılında yapay zekanın gelişiminin korku ve endişeye neden olacağı öngörülüyor.

Robotlar ve makinaların gelişimi ile insan ve teknoloji arasındaki bağın yeniden öğrenilmesi gerekeceği iddia ediliyor. Geleceğin kasvetli olduğu, insanların işlerini kaybedeceği bu nedenle insanların teknoloji ile uyum sağlaması gerektiği söyleniyor.