HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
Sosyal yardım ödemeleri alanlara müjdeli haber geldi. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam ile birlikle birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. İşte, e-Devlet üzerinden başvurusu gerçekleşecek sosyal yardımlar!