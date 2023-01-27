Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi. İşte, konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve başvuru detayları!