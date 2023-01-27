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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemeleri alanlara müjdeli haber geldi. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam ile birlikle birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. İşte, e-Devlet üzerinden başvurusu gerçekleşecek sosyal yardımlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 18:31
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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi. İşte, konu hakkında yaşanan son gelişmeler ve başvuru detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkarıldığını aktardı.