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Haberler Galeri SSK'lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

SSK'lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılırken, Bağ-Kur'lular takip edecek. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı.

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:18
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SSK’lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Refah payı düzenlemesiyle zam oranları yüzde 30'a yükseltilen milyonlarca emekli yeni aylıklarını almaya başlıyor.

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SSK’lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

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SSK’lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Bağ-Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak.

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SSK’lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Emeklilerin hesabına yüzde 30 zamla artırılan aylıkları ve yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak.

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SSK’lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Zam sonrası ek ödeme dahil 5 bin 500 liranın altındaki aylıklar 5 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.