SSK'lıya zamlı aylık memur emeklisine fark! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı

Milyonlarca emekliye zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılırken, Bağ-Kur'lular takip edecek. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? Tek tek hesaplandı tabloya yansıdı.

Takvim Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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