EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler, milyonların takip ettiği konular arasında. EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan 2 milyondan fazla kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu.Söz konusu düzenlemenin detaylarının açıklanmasının ardından EYT yasasının Meclis'e geleceği ve yürürlüğe gireceği tarih merakla sorgulanıyor. Peki, "EYT yasası ne zaman yürürlüğüe girecek?","EYT Meslis'e ne zaman gelecek?" İşte, haberin detayları...