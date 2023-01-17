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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler, milyonların takip ettiği konular arasında. EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan 2 milyondan fazla kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu.Söz konusu düzenlemenin detaylarının açıklanmasının ardından EYT yasasının Meclis'e geleceği ve yürürlüğe gireceği tarih merakla sorgulanıyor. Peki, "EYT yasası ne zaman yürürlüğüe girecek?","EYT Meslis'e ne zaman gelecek?" İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:16
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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT yasasının çıkacağı tarih milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milyonları kapsayan EYT düzenlemesinde prim günü, kıdem tazminatı, yaş şartı gibi detaylar netleşirken "EYT ne zaman yasalaşacak?" sorusu gündeme getiriliyor. İşte, EYT yasası hakkında merak edilenler...

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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, YASALAŞACAK?

EYT ile ilgili detaylar sıklıkla merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti.

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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan düzenlemenin en geç Ocak sonu TBMM'de olacağını belirtip, "Şubat ortasında yasalaşır" ifadesini kullandı.

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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

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EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis’e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?

EYT'LİLERİN İLK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Martta hesaplarda olacağını kaydetti.