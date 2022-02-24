HaberlerGaleriSSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...
SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekliler Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye ödemesi alıyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılında hayata geçirildi. Sağlanan imkanla birlikte vatandaşlar ek gelir sahibi oluyor. Asgari ücret ve emekli ikramiyelerinde yaşanana artış sonrasında ikramiyeler içinde beklenti oluştu. 2022 yılında ilk ikramiyenin Nisan ayında hesaplarda olması bekleniyor. Diğer yandan emekli ikramiyesi zammı için 3 formül öne çıkıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...