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Haberler Galeri SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekliler Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye ödemesi alıyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılında hayata geçirildi. Sağlanan imkanla birlikte vatandaşlar ek gelir sahibi oluyor. Asgari ücret ve emekli ikramiyelerinde yaşanana artış sonrasında ikramiyeler içinde beklenti oluştu. 2022 yılında ilk ikramiyenin Nisan ayında hesaplarda olması bekleniyor. Diğer yandan emekli ikramiyesi zammı için 3 formül öne çıkıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2022 19:03
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SSK’lı, Bağ-Kur’lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL’den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek. Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada. 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar... Emekliler için Ocak ayı kazançlı geçildi. Maaşlara uygulanan zam ve ekstra iyileştirmeler sonrasında ikramiyeler için beklenti oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor. Gelişmelerin ardından, "Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK’lı, Bağ-Kur’lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL’den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

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SSK’lı, Bağ-Kur’lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL’den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

İŞTE ARTIŞ FORMÜLLERİ

FORMÜL 1: İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

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SSK’lı, Bağ-Kur’lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL’den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

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SSK’lı, Bağ-Kur’lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL’den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.