SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek. Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada. 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar... Emekliler için Ocak ayı kazançlı geçildi. Maaşlara uygulanan zam ve ekstra iyileştirmeler sonrasında ikramiyeler için beklenti oluştu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi planlanırken, emekli bayram ikramiyesi zammı için de 3 formül öne çıkıyor. Gelişmelerin ardından, "Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...