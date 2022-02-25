EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT ile emeklilik nasıl olacak? 3600 ek gösterge ile belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine yönelik görüşmelerin ardından EYT'lilerinin durumu ele alınacak. 5 aşamalı sürecin izleneceği EYT'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...