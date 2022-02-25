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Haberler Galeri EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT ile emeklilik nasıl olacak? 3600 ek gösterge ile belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine yönelik görüşmelerin ardından EYT'lilerinin durumu ele alınacak. 5 aşamalı sürecin izleneceği EYT'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 10:27
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EYT’lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT’de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT'lileri heyecanlandıran açıklamalar peş peşe geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ek gösterge ve sözleşmeli personele yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından gündeme gelecek olan EYT'de hangi formülün uygulanacağı merak ediliyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT'de hangi formül uygulanacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT’de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT ile ilgili çalışmalar için bahar formülü gündeme geldi. 3600 ek göstergenin tamamlanmasının ardından EYT'de resmi süreç başlayacak.

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EYT’lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT’de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

Takvim'in haberine göre, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda da memur sendikalarıyla müzakereler başlarken, bu konu da Mayıs'a kadar çözüme kavuşturulacak.

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EYT’lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT’de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'lilere ilişkin çalışmaların 2022 yılı bitmeden çözüme kavuşturulması bekleniyor. EYT'nin bahar ve yaz aylarının gündeminde olması ön görülüyor.

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EYT’lileri heyecanlandıran açıklama! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT’de hangi formül uygulanacak? Son açıklamalar...

ÖNCE KAPSAM BELİRLENECEK

EYT'lilere emeklilik yolunu açacak çalışmalarda öncelikle kapsam belirlenecek.