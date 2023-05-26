EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. O tarihten önce emeklilik başvurusunda bulunanlar ise çifte ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar maaş ödemelerini ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini aldılar. İşlemlerinin tamamlanmasını bekleyenler ise alamadıkları ödemeleri toplu şekilde hesaplarında görecekler. Peki kim kaç TL, ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek?