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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. O tarihten önce emeklilik başvurusunda bulunanlar ise çifte ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar maaş ödemelerini ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini aldılar. İşlemlerinin tamamlanmasını bekleyenler ise alamadıkları ödemeleri toplu şekilde hesaplarında görecekler. Peki kim kaç TL, ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:28
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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

EYT kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkında kavuştu. Aylık başvurusunu yapanların büyük bölümüne maaşı bağlanırken, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyenler ise toplu ödeme alacaklar. Ayrıca bu tarihe kadar başvuru yapanlar çifte ödeme alacaklar. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

Emekli maaşını bekleyen EYT'lilere başvuru tarihine göre çift ikramiye imkanı olacak. Tüm emeklilere ödenen ikramiyenin ikincisinde üstelik artış da gündemde. İşte detayları...

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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

EYT düzenlemesiyle milyonlara emeklilik yolu açıldı. Prim ve yıl şartını tamamlayıp aylık başvurusunu yapanların büyük bölümüne maaşı bağlanırken, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyenleri toplu ödeme bekliyor. Bu kişilere biriken tüm aylıkları verilirken, yapılacak ödemeler arasında bayram ikramiyesi de olacak.

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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

KİMLER ÇİFT ÖDEME ALACAK?

31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olanlar, işlemleri tamamlanır tamamlanmaz geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak. Yani bayram ikramiyesini kaçırmış olmayacaklar.

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EYT’lilere maaş+2 ödeme birden! O tarihten önce başvur olmak yeterli! Kim kaç TL, ne kadar alacak?

Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.