SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

Milyonlarca emekli 2021 yılında birçok kazanç elde etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. İkramiye ve promosyon ödemeleri ile yüzü gülen emeklinin Temmuz maaşı için araştırmaları başladı. Ekonomi uzmanlarına göre zam oranı için beklentiler açıklanmaya devam ediyor. ahaber.com.tr olarak oluşan tahminleri sizler için bir araya getirdik.