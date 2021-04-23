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Haberler Galeri SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

Milyonlarca emekli 2021 yılında birçok kazanç elde etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. İkramiye ve promosyon ödemeleri ile yüzü gülen emeklinin Temmuz maaşı için araştırmaları başladı. Ekonomi uzmanlarına göre zam oranı için beklentiler açıklanmaya devam ediyor. ahaber.com.tr olarak oluşan tahminleri sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 20:04
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SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde... Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Uzman isimler tarafından değerlendirmeler yapılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.09 olurken, emekli maaşlarında 490 liraya varan artış gerçekleşecek. Sizler için Temmuz zammı için değerlendirmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

Temmuz'da maaşları 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.

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SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak.

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SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 490 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 419 liraya çıkacak. Kesin oran Temmuz başında belli olacak.

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SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor