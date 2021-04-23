Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NELER, NASIL GERİ ALINABİLİR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.