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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...
Pandemi sürecinde devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara yapılan yardımlar sürerken son dakika açıklaması geldi. Özellikle de SGK da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Binlerce vatandaşa yapılan yardımlar birçok kez hesaplarda kalıyor.
Giriş Tarihi: 23.04.2021 20:31
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