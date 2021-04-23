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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

Pandemi sürecinde devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara yapılan yardımlar sürerken son dakika açıklaması geldi. Özellikle de SGK da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Binlerce vatandaşa yapılan yardımlar birçok kez hesaplarda kalıyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 20:31
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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NELER, NASIL GERİ ALINABİLİR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.

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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

DEVLETİN BİLİNMEYEN DESTEKLERİ!

ÇEYİZ PARASI ÖDEMESİ

SGK evlenecek olan genç kızlara çeyiz parası ödemesi yapar. Bu ödeme yetim maaşı alacak kızların evlenmeye karar vermeleri durumunda ödenir. Ödemeler 24 maaş tutarında yapılır başvurular SGK'ya yazılı iletilir.

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Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...

SGK İŞ GÖREMEMEZLİK PARASI

SGK mesleki hastalığa yakalanan, işyerinde hastalanan vatandaşlara ödeme yapar. Başvurular işveren tarafından yapılır. İş Görememezlik yada Rapor Parası olarak bilinen ödemeler için sağlık raporu gereklidir.