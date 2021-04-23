Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Satış dalgasıyla 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacim de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi. Son 24 saat içinde 53,448.05 ve 57,062.15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.85 artışla 55,641.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi.