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Haberler Galeri Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakındna takip ediliyor. Hafta sonu Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar yeni haftada olacak gelişmeleri merak ediyordu. Bitcoin'de yaşanan toparlanma sonrasında dogecoin'in düşüş ivmesine geçiş yapması yatırımcıları düşündürüyor. İşte, Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:40
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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için gelecek açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 2 trilyon 43.31 milyar dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükseldi. Yatırımcılar haftanın son gününde Bitcoin'in alacağı ivmeyi yakından takip ediyor. Hafta sonu düşüşle tamamlayan Bitcoin'in yeni hafta beklentisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

BİTCOİN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Hafta sonu yaşanan sert düşüşün ardından yatay seyrini sürdüren Bitcoin, kripto para piyasalarında 55 bin 400 dolar seviyesinde. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra 55,000 doların üzerine toparlandı.

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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

Satış dalgasıyla 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacim de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi. Son 24 saat içinde 53,448.05 ve 57,062.15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.85 artışla 55,641.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi.

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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'da ise yüzde 9'luk artışla birlikte satış fiyatı 2 bin 300 dolar olarak işlem görüyor. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10.25 artışla 2,308.01 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.34 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 266.35 milyar dolar düzeyine yükseldi.

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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...

XRP NE KADAR OLDU?

Dün 1,30 dolar bandında seyreden XRP, son 24 saatte yüzde 12.5 değerlenerek 1,42 dolar seviyesine çıktı.

BİNANCE COİN'DE YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 21.22 artışla 590.90 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 5.05 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 90.58 milyar dolara yükseldi.