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Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...
Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakındna takip ediliyor. Hafta sonu Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar yeni haftada olacak gelişmeleri merak ediyordu. Bitcoin'de yaşanan toparlanma sonrasında dogecoin'in düşüş ivmesine geçiş yapması yatırımcıları düşündürüyor. İşte, Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:40
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