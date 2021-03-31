SSK ve Bağkur emeklileri için 4500 TL anında ödeme! SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor...

Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde ediyor. Zamlı emekli maaşlarını cebine koyan emeklilerin yeni talepleri bulunuyor. İstekler arasında avans talebi bir adım öne çıkıyor. Emekliler, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere ödenen avans fırsatının kendilerine de tanınmasını istiyor. Emekliler Derneği tarafından dile getirilen talep hayata geçerse, emekliler aldıkları maaş üzerinden 3 maaş ikramiye ödemesi alabilecek. 2021 yılında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.