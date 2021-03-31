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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SSK ve Bağkur emeklileri için 4500 TL anında ödeme! SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor... SSK ve Bağkur emeklileri için 4500 TL anında ödeme! SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor...
Milyonlarca emekli yeni yılda birçok kazanç elde ediyor. Zamlı emekli maaşlarını cebine koyan emeklilerin yeni talepleri bulunuyor. İstekler arasında avans talebi bir adım öne çıkıyor. Emekliler, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere ödenen avans fırsatının kendilerine de tanınmasını istiyor. Emekliler Derneği tarafından dile getirilen talep hayata geçerse, emekliler aldıkları maaş üzerinden 3 maaş ikramiye ödemesi alabilecek. 2021 yılında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 18:15
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere ödenen avans imkanının benzerinin emekliler içinde uygulanması için talepler sürüyor. Nakit gereksinimi olan emekliler emekli ücretini çekmiş oldukları bankalar üzerinden 3 ücret faizsiz nakit avans kullanacak. Kullanan bu sayı emekli ücretinden emeklinin seçimine göre faizsiz olarak 12 ay, 24 ay ya da 36 ay vadeli olarak taksitle geri ödeyecek. Emekliler Derneği taleplerini yeni yılda yeniden gündeme getirdi. Pandemi döneminde taleplerinin hayata geçirilmesini bekleyen emekliler taleplerini yineledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin kabul edilmesi halinde emekliler almış oldukları maaş tutarı üzerinden 3 maaş faizsiz avans çekecekler. En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.