Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödenekten yararlanan binlerce vatandaş için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...