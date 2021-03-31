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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi... Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Nisan ayına kısa süre kala gözler Kısa Çalışma Ödeneği'ne çevrilmişti. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 19:01
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödenekten yararlanan binlerce vatandaş için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Mart ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
Kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor. Covid-19 pandemisi dolayısıyla uygulanmaya başlanan kısa çalışma uygulaması bir yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açıklamalarında kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirtti. En son verilere göre şubat ayında 1.3 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
30.04.2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, ödeneğin yasal dayanağıdır.