SSK ve Bağ-Kur'lulara müjde! %25 zam olacak mı? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin ceplerini rahatlatacak bayram ikramiyesi için ödeme tarihi merak ediliyor. Üç ayların başlaması ile birlikte yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili araştırmalar başladı. Öte yandan ikramiye tutarlarının 1.000 liradan 1.250 liraya çıkması talep ediliyor. Peki, bayram ikramiyesine %25 zam olacak mı? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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