İhtiyacı olana 1.000 TL! Başvuru yaparak PTT'den paranızı alabilirsiniz! İşte başvuru detayları ve şartlar...

Koronavirüs salgını sürecinde yapılan desteklerden en önemlilerinden biri de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye 1.000'er TL yardım yapılmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınmaya başlandı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden soruları cevaplayarak başvuru yapabilecekler. Başvuru değerlendirmesinin ardından PTT üzerinden vatandaşlara karşılıksız 1.000 TL'lik yardımlar ödeniyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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