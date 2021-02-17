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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyacı olana 1.000 TL! Başvuru yaparak PTT'den paranızı alabilirsiniz! İşte başvuru detayları ve şartlar... İhtiyacı olana 1.000 TL! Başvuru yaparak PTT'den paranızı alabilirsiniz! İşte başvuru detayları ve şartlar... Koronavirüs salgını sürecinde yapılan desteklerden en önemlilerinden biri de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye 1.000'er TL yardım yapılmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınmaya başlandı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden soruları cevaplayarak başvuru yapabilecekler. Başvuru değerlendirmesinin ardından PTT üzerinden vatandaşlara karşılıksız 1.000 TL'lik yardımlar ödeniyor. Giriş Tarihi: 17.02.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:41
Pandemi yardımında üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. 6 milyondan fazla haneye ödenen 1.000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. 1.000 TL pandemi yardımı ile hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Peki, e-Devlet pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0olanlar pazartesi, 2olanlar salı, 4olanlar çarşamba, 6olanlar perşembe ve 8olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.