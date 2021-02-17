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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Alım yapılacak kadrolar... İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Alım yapılacak kadrolar...
İŞKUR aracılığıyla KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı sürüyor. Türkiye İş Kurumu tarafındna pandemi döneminde iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu süreçte, işbaşı eğitim programları (İEP) düzenlemeye devam ediyor. Programa katılanları mesleki alanlarında uzlaşmasına ve meslek edinilmesinde katkı sağlayan İŞKUR, katılım sağlayanlara belirlenen ücretleri ödüyor. Ayrıca kurum tarafından belirlenen kadrolar için yayınlanan ilanları haberimizde derledik. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı ve alım yapılacak kadrolar...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 18:14
KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için yayınlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediliyor. Birçok kadroya yapılan alımlarda KPSS şartı aranan ve aranmayan olarak ayrılıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 45 bin kişi alınacak. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı ve alım yapılacak kadrolar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI STAJER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALIYOR Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak. Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başladı. 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLİŞİM UZMANI ALACAK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) personel alıyor. BTK personel alımı ilanına göre, kuruma 30 bilişim uzman yardımcısı alınacak. BTK personel alımı için bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor. Yazılı sınav, 27 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekiyor. DEVLET HAVA MEYDANLARI MEMUR ALIMI YAPACAK DHMİ, 10 ilde Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacak. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekiyor. MEVLANA KALKINMA AJANSI UZMAN PERSONEL ALACAK Mevlana Kalkınma Ajansı'na sınav ile 1 iç denetçi ve 3 uzman personel alacak. Başvurular, 26 Şubat 2021 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacak.