KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için yayınlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediliyor. Birçok kadroya yapılan alımlarda KPSS şartı aranan ve aranmayan olarak ayrılıyor. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 45 bin kişi alınacak. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı ve alım yapılacak kadrolar...